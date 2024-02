Intanto Saponara sbatte fuori Bonucci dalla Coppa di Turchia. L'avventura dell'ex Fiorentina...

Il calciatore ex Fiorentina Riccardo Saponara si toglie la prima grande soddisfazione nella sua nuova avventura in Turchia. Il suo Ankaragücü ha eliminato il Fenerbahce dalla Coppa nazionale con un sontuoso 3-0; in campo sia l'ex viola, per due terzi della gara, sia Leonardo Bonucci, titolare dalla parte degli sconfitti.

Un'ottima prova, ma un campionato difficile

Tanti gli apprezzamenti dei tifosi turchi nei confronti di Saponara, nei commenti sui vari social. L'ex Fiorentina sta avendo un ottimo impatto in Turchia, ma il suo compito è arduo. L'Ankaragücü è a quota 29 punti, soltanto uno in più della zona retrocessione.