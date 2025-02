La Gazzetta dello Sport: Fagioli e Parisi esterni d'attacco

Una pagina sulla Fiorentina è presente questa mattina su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 25

Il titolo del pezzo principale è: “Emergenza viola senza i gol di Kean tocca a Beltran”. Sottotitolo: “La Fiorentina contro il Lecce non avrà il bomber per la terza volta in campionato. L'argentino più Zaniolo per dare una scossa”.

Fagioli e Parisi

In breve in taglio medio: “Fagioli e Parisi esterni d'attacco Servono i cross”. In taglio basso infine: “Palladino: ”Io non mi sento solo Qui c'è un pessimismo esagerato".