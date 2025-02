Tensioni Pradè-Palladino? L'allenatore non ci sta e contrattacca. Una vigilia elettrica

Una vigilia che non è molto tranquilla quella che sta vivendo la Fiorentina. Del resto il momento della squadra è quello che è e adesso c'è bisogno di un solo risultato contro il Lecce (non lo stiamo a specificare ma è chiaro di per sé).

Parole di Pradè

Negli ultimi giorni poi, ripetutamente, è stato posto l'accento su alcune parole espresse dal direttore sportivo, Daniele Pradè, che chiamano in causa direttamente il tecnico gigliato, Raffaele Palladino.

Palladino non ci sta

C'è tensione tra i due? L'allenatore da questo punto di vista non ci sta e contrattacca: “Macché - ha detto ieri in conferenza stampa - ero a pranzo col direttore. Con lui c'è stima, dialogo e amicizia, ve lo giuro. Se non ci volete credere, che dobbiamo fare, venire insieme qua?”.

Una boutade per carità, ma sarebbe stata anche un'idea tutt'altro che malsana. A patto che non fosse stata una semplice sceneggiata a favore di macchine fotografiche, telecamere e smartphone.