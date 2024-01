Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della Supercoppa che coinvolgerà anche la Fiorentina: “Gli arabi sono stizziti perché non ci sono Milan e Juventus. Per prendere due lire si falsa il campionato, perché le partite recuperate a distanza di un mese hanno tutto un altro valore. Parlando della partita di domani mi aspetto una sfida interessante. Ultimamente Italiano sta facendo cose diverse, tipo giocare a uomo, e questo può mettere in difficoltà il Napoli che gioca bene ma subisce molto a livello fisico soprattutto senza Osimhen e Anguissa”.

E poi ha aggiunto: “Ho visto Fiorentina-Udinese e ho notato che i viola fanno fatica contro le squadre che difendono a cinque. Il gol di Lovric una squadra matura non può prenderlo, si è fatto venticinque metri di campo palla al piede. Italiano comunque ha portato la Fiorentina a un certo livello, la sua mano si vede chiaramente durante le partite”.