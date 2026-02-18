Si prolungano i problemi in porta per il Pisa. Le ultime verso il derby contro la Fiorentina

La Fiorentina torna a giocare in campo europeo: domani sarà impegnata nei playoff di Conference League, nella gara di andata contro lo Jagiellonia. Poi sarà la volta di ritornare con la testa al campionato di Serie A, dove in programma c'è il derby contro il Pisa, lunedì.

Come arriva il Pisa al derby contro la Fiorentina?

I nerazzurri sono già al lavoro per la gara del Franchi e hanno ancora qualche problema da smaltire, soprattutto in porta. Secondo quanto riportato da Sestaporta.news, Scuffet rimarrà fuori a lungo, sicuramente per almeno un mese. E Semper, estremo difensore di riserva, è ancora ai box: l'obiettivo di Hiljemark è recuperarlo per venerdì, altrimenti giocherà ancora Nicolas, il terzo.

Ancora problemi in porta. Per il resto…

Domani il Pisa riposerà per tornare sul campo da venerdì fino alla partenza per Firenze. Arrivano notizie migliori in difesa, con il recupero di Raul Albiol che sarà a disposizione per il derby. Meno incoraggianti le condizioni di Stengs, dolorante al ginocchio e nuovamente a parte.