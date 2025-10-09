Graziani: "Vorrei sapere cosa pensava a fine mercato chi adesso critica la Fiorentina. Fossi Pioli giocherei con due punte"

Questo pomeriggio l'ex attaccante di Fiorentina e Roma Francesco Graziani, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento no della squadra di Stefano Pioli. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Adesso bisogna tener botta perche il calendario è complicato: ci aspettano le sfide contro Milan Bologna ed Inter. Bisogna tener botta altrimenti è un casino. Inizierebbero le prime contestazioni, anche se ci sono già, e tutto diventerebbe ancora piu difficile. Mi piacerebbe però sapere una cosa: tutti quelli che adesso si lamentano, a fine agosto erano contenti o no del mercato fatto dalla Fiorentina? Io continuo a dire che la Fiorentina oggi è più forte di quella dell’anno scorso, anche se per il momento ancora il campo non i da ragione. Continuo ad avere fiducia e speranza, perché sono sicuro che prima o poi questa squadra tirerà fuori la qualità che ha”.

“L'obiettivo è fare almeno 4 punti nelle prossime 3 partite”

Ha anche aggiunto: “Adesso bisogna fare piu punti possibile nelle prossime tre partite. Se raccogliamo solo un punto siamo messi male, allora si che diventa tosta: per questo dico che i viola dovranno esser bravi a tener botta agli eventi. Se nelle prossime 4 partite riuscissimo a fare 4 punti sarebbe molto positivo, 5 o 6 sarebbe tanta roba. Adesso però è il momento per evitare di peggiorare la situazione di classifica. Se tutti remiamo dalla stessa parte, anche i tifosi, forse con un po’ piu di serenità questa squadra ha meno difficoltà a trovare risultati”.

"La Fiorentina adesso ha bisogno di fiducia: come si può criticare la società?"

Un focus ance sui tifosi: “E’ vero che contro la Roma a fine partita la curva è restata compatta vicino alla squadra, però comunque ci sono state contestazioni alla società e al direttore sportivo: cosi facendo diventa tutto un controsenso. Questo è ua squadra che ha dei valori e che è stata costruita bene, con la società che ha fatto il massimo per dare a Pioli una squadra piu completa e competitiva di quella dello scorso anno. Se poi questo non succede mi dovete spiegare perchè la colpa deve essere del presidente, del ds o del dg. A volte bisognerebbe ragionare di piu. Nel calcio spesso si vive di risultati e non arrivando è normale che la tifoseria critichi la società, però io continuo ad avere tanta fiducia nel gruppo nonostante il campo non ci dia ragione. Ma sono convinto che presto tornerà il sole su Firenze”.

“Sono convinto che quest'anno il problema principale sia la sfiga”

Ha poi segnalato gli elementi che non accetta di questa squadra: “Sinceramente la cosa che mi balza maggiormente all’occhio è che questa squadra quest’anno ha tanta sfiga addosso. Siamo partiti a Cagliari pareggiando una partita già vinta per una rara papera di De Gea. Anche con la Roma la Fiorentina davvero molto sfortunata. Forse ci vuole più attenzione in fase difensiva, per il resto la squadra ha dei valori”.

“Pioli deve prendere una scelta sull'attacco, anche se io giocherei con due punte”

Ha poi concluso parlando di Moise Kean: “Pioli deve prendere una decisione il prima possibile, non può cambiare ogni volta: dall’inizio dell’anno al fianco di Moise ha schierato prima Gud, poi Piccoli, poi Dzeko. Deve trovare una soluzione e percorrerla. Per me la soluzione sono le due punte, Piccoli e Kean insieme”.