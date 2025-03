Nelle scorse ore erano state rese note le convocazioni di mister Alberto Bollini con la Nazionale italiana U19 per una due giorni di allenamenti oggi e domani a Coverciano in preparazione alla fase élite dell'Europeo, in programma dal 19 al 25 marzo in Calabria. Diversi i cambiamenti tra i convocati, con alcuni viola che si sono aggiunti alla lista nelle ultime ore.

Tommaso Rubino era presente nella lista originale, mentre si sono aggiunti al gruppo i due viola Eddy Kouadio (che ha preso il posto di Lorenzo Venturino) e Gabriele Bertolini (che ha preso il posto di Giacomo De Pieri). Esonerato dai convocati per impegni con la Juve Stabia il difensore viola in prestito Niccolò Fortini.