Fiorentina ancora terzultima ma alla fine salva: in quota è lotta a due
Le ultime sei della classe in Serie A perdono tutte e lasciano invariata la lotta per evitare la retrocessione.
La Fiorentina, nonostante la pesante sconfitta rimediata a Udine, gode anche della fiducia dei bookmaker: come riporta Agipronews, fissati a 5,50 su Goldbet e Betflag i viola nelle ultime tre posizioni.
Con Pisa e Verona (staccatissime a 15 punti) praticamente spacciate, in quota rischiano di più le altre squadre a terzultime a 24 punti come la Fiorentina, Lecce e Cremonese, avversarie domenica in un match che potrebbe rivelarsi decisivo: la terza retrocessione consecutiva per Di Francesco si gioca a 1,90 mentre sale a 2,10 il ritorno in Serie B dei lombardi.
Decisamente più tranquillo il Genoa di De Rossi, dato a 6,50, seguito dal Torino (15,00) praticamente salvo dopo la vittoria contro la Lazio nella prima di D’Aversa in panchina.