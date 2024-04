Se Quarta-Ranieri tallonano in classifica marcatori i tre attaccanti... l'argentino fa il jolly alla Stones e in estate farà gola a tanti club

Il paradosso che accompagna la Fiorentina in questa stagione (ma non solo in questa) è il bottino di gol, suddiviso tra reparti. In particolare quello difensivo che tra Quarta e Ranieri vanta ben 12 marcature in stagione, appena 3 in meno di Beltran, Nzola e Belotti. Un dato evidente, innaturale, che testimonia le difficoltà della fase offensiva ma anche l'eccellenza in questo dato dei due Luca(s).

Il Corriere dello Sport parla in particolare della crescita di Quarta, che nelle ultime settimane è stato inserito anche come apparente terzo centrale ma di fatto come jolly aggiuntivo a centrocampo. Un po' alla Stones nel Man City. Su di lui pesa anche la scadenza contrattuale al 2025 però, un elemento che lo porrà all'attenzione di tanti club nella prossima estate.