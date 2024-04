Per Kayode è già ora di barricate: l'Inter vorrebbe regalarlo a Inzaghi come post Dumfries

L'auspicio di tutti è che Michael Kayode prosegua impetuoso nella sua crescita, già divampata negli ultimi mesi quando è passato da trascinatore della Primavera a elemento stabile della prima squadra. La Gazzetta dello Sport lo inserisce nella lista dei regali che i dirigenti dell'Inter vorrebbero fare a Inzaghi: il classe 2004 se non altro, ha di recente prolungato fino al 2028 ma su di lui si profila la prima estate di barricate, per non cedere alle tentazioni del mercato.