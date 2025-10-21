Pasqualin: "A forza di dire che la Fiorentina è stata sfortunata, c'è una classifica che piange"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
“La Fiorentina è stata sfortunata. C’è stata un’ingenuità di Parisi. Ma anche quando gioca bene la squadra fa fatica”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio.
“La Fiorentina non è da ultimo posto”
”Non merita l’ultimo posto in classifica - ha detto il procuratore - Però a forza di dire che è stata sfortunata la classifica piange”.
“Pioli non è da mettere in discussione”
Sull'allenatore viola, Stefano Pioli: "Sarebbe da matti metterlo in discussione. Credo che questa settimana resisterà. Ma è chiaro che se la situazione dovesse continuare così le voci potrebbero anche alimentarsi. Ma Pioli è uno dei migliori allenatori in circolazione e porterà la squadra fuori da questa situazione”.
