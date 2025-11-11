A DAZN ha parlato di Raffaele Palladino e della sua nuova esperienza all'Atalanta l'ex giocatore della Fiorentina Alessandro Matri. Le sue considerazioni sull'ex tecnico viola, anche prendendo in analisi la sua stagione a Firenze.

Le parole di Matri

“Palladino ha dimostrato alla Fiorentina di essere bravo a creare alchimia con i giocatori. Anno scorso ha cambiato modulo, si è adattato. All'Atalanta ha giocatori adatti al suo modo di giocare, attaccanti non di poco valore”.

Lavoro sottovalutato

“Il tecnico ha dimostrato di saper gestire una piazza come Firenze, che quest'anno è in netta difficoltà. Sembra che le cose siano andate male lo scorso anno, ma ha fatto 65 punti. Il suo lavoro è stato sottovalutato”.