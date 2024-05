La Roma campione d'Italia strapazza la Fiorentina Femminile nell'ultima di campionato. Venerdì la rivincita in finale di Coppa Italia

Non contava sostanzialmente niente a livello di classifica, ma questo Roma Femminile-Fiorentina Femminile ha messo il punto finale sul campionato delle campionesse d'Italia giallorosse e le viola, terze classificate. Verdetti già scritti da giorni sulla classifica finale, con la squadra di De La Fuente che chiude a zero vittorie la fase playoff.

La partita finisce 5-0 per la Roma, con a segno Minami, Troelsgaard, doppia Giacinti e Viens. Venerdì 24 maggio in programma la rivincita tra Fiorentina e Roma in finale di Coppa Italia, con la gara che si giocherà al Manuzzi di Cesena.