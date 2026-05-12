Baldini: "In Nazionale maggiore porterò l'Under 21 per le prossime amichevoli". Diversi viola possibili coinvolti

Il Ct della Nazionale Under 21 Sivlio Baldini, chiamato come allenatore ad interim della Nazionale maggiore, ha parlato a margine del Premio Maestrelli.

Le parole di Baldini

“Essendo l’allenatore dell’Under 21 e con mister Gattuso che si è dimesso, per le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia convocherò solo giocatori dell’Under 21. È un atto con una logica, non di coraggio. Il CT che verrà dopo il 22 giugno deve sapere il livello di questi ragazzi".

“Porto l'Under 21”

"È inutile che metta insieme tante persone, tra cui i calciatori che non hanno centrato la qualificazione al Mondiali, poiché non avranno le motivazioni e vorranno staccare la spina. Bisogna saper scegliere le persone giuste. Al momento della proposta, ho detto al presidente Gravina ‘Accetto, ma porto l’U21’. Voglio valorizzare il mio lavoro e far vedere chi sono questi ragazzi”.

I possibili viola coinvolti

Potrebbero dunque essere diversi i giocatori della Fiorentina coinvolti. Da Ndour a Comuzzo, passando anche per Fortini.