Il mal di pancia dei tifosi: Dai giocatori alla società fiducia sì, ma solo a tempo. E contro la Lazio arrivano altri striscioni

Un mal di pancia, quello dei tifosi della Fiorentina, che è esploso al termine della partita contro l'Empoli che ha portato ad una contestazione per certi aspetti democratica.

Cori per tutti

I sostenitori viola ne hanno avute un po’ per tutti: dalla squadra, invitata a tirare fuori gli attributi, alla società, sollecitata invece a tirar fuori il denaro.

La pazienza ha un limite

Su La Nazione di oggi, si legge che la misura all’interno della curva sia quasi colma e che ogni momento possa essere buono per reiterare in toni ancora più aspri un principio di malcontento che si è faticato a nascondere. La riprova ci sarà lunedì prossimo, quando al Franchi arriverà la Lazio. Per l’occasione, si legge ancora sul quotidiano cittadino, non sono esclusi nuovi striscioni e, soprattutto, un monito: ovvero che la pazienza ha un limite.