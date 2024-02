Empoli determinato ad andare fino in fondo: Il conto dei danni girato alla Fiorentina. Tifosi a rischio Daspo

Così come già emerso ieri, l’Empoli è deciso ad andare fino in fondo per la questione seggiolini rotti nel settore ospiti del Castellani, che sono emersi al termine della partita contro la Fiorentina.

Qualche migliaio di euro

Per dirla chiaramente, il club di Fabrizio Corsi chiederà il pagamento dei danni a quello di Rocco Commisso, (qualche migliaio di euro, difficile capire al momento la somma esatta).

Rischiano anche i tifosi

Una storia che potrebbe avere strascichi amari anche per qualche tifoso gigliato: i responsabili dei danni causati possono essere identificati grazie alle telecamere di sorveglianza e così ricevere il Daspo per danneggiamenti. Gli ultras della Fiorentina hanno respinto fin da subito le accuse al mittente, parlando di alcuni seggiolini già mancanti e di settore ospiti fatiscente con sedute fissate male alle tribune.