Una destinazione che non convince Sabiri. Ma intanto l'Empoli smentisce anche l'esistenza di una trattativa

Nella giornata di ieri è emersa la possibilità di una passaggio ad Empoli del calciatore della Fiorentina, Abdelhamid Sabiri, con la formula del prestito oneroso. Stamani arrivano però segnali discordanti sulla faccenda.

In primo luogo sembrerebbe essere emerso un problema non indifferente, ovvero il rifiuto della destinazione da parte del giocatore che, tra l'altro, è appena arrivato a Firenze.

La società azzurra, dal canto suo, sta smentendo anche l'esistenza di una trattativa coi viola per l'ex Sampdoria che, nel frattempo, non è partito con la squadra alla volta di Vienna, ufficialmente per una contusione al ginocchio che ne limiterebbe l'impiego.