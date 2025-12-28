Borghi: "La squadra è fragile e alla deriva. Serve un miracolo in stile Salernitana, forse anche qualcosa in più"

Il noto giornalista Stefano Borghi ha commentato la sconfitta della Fiorentina sul proprio canale Youtube. Per niente ottimistiche le previsioni del telecronista per il futuro della squadra viola.

La prestazione di Parma

"La Fiorentina è tornata a perdere e rimane totalmente nel baratro - ha detto Borghi - Il 5-1 sull'Udinese è stato illusorio. Nello scontro diretto contro il Parma la Fiorentina ha perso meritatamente, nonostante qualche occasione nel secondo tempo. Ancora una volta si è vista una squadra incredibilmente fragile e incapace di costruire su quel poco di positivo che si è visto nella stagione .

L'arrivo di Paratici e la corsa salvezza

Borghi poi commenta l'arrivo del nuovo dirigente e si lancia in una previsione non ottimistica: "La squadra è alla deriva, c'è da capire se potremmo assistere ad un nuovo miracolo in stile Salerinatana, ma forse serve anche qualcosa in più. Arriverà Paratici, vedremo cosa farà, ma la situazione della Fiorentina, lo dico da un po', è molto molto difficile".