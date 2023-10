Direttamente da Radio Bruno Toscana, l'ex portiere Dino Zoff ha parlato dei principali temi in casa Fiorentina in vista della partita di domani contro il Napoli:

“La Fiorentina è una squadra piacevole anche se in Conference sta facendo fatica ultimamente. La classifica la rappresenta in pieno. Per il Napoli sarà difficile replicare lo straordinario fatto lo scorso anno".

E su Italiano: "Vedo una squadra brillante che si muove nella maniera corretta. Sta facendo un bel lavoro. Certamente con un filotto di partite qualche problema arriva, ma non possiamo pensarci già adesso con la stagione appena iniziata”.