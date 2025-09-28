Pisa-Fiorentina: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com
Appuntamento alle ore 15:00 per la Fiorentina di Stefano Pioli. Impegnata sul campo del Pisa, la Viola è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Riusciranno Kean e compagni a superare l'ostacolo nerazzurro?
Per scoprirlo, seguite la DIRETTA TESTUALE della gara targata Fiorentinanews.com. Ricca di aggiornamenti in tempo reale e commenti pre e post partita. Largo spazio anche alle vostre opinioni nello speciale ‘Fuori dal Coro’ dopo l'incontro.
