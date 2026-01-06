​​

header logo

Il punto sul mercato: Vanoli delinea la strategia in uscita con le convocazioni. Brescianini ha detto sì, offerta all'Atalanta

Redazione /

Si scalda il mercato in casa Fiorentina, con i primi indizi che arrivano dalle convocazioni che Vanoli ha fatto in vista della partita contro la Lazio. Risultano infatti assenti dalla lista Martinelli, Viti, Richardson, Dzeko e Fazzini. Quasi tutti saranno interessati dal mercato in uscita, eccezion fatta per Fazzini, ancora alle prese con un problema fisico (così come Dzeko, che però è indiziato alla partenza).

Offerta per Brescianini

Dovrebbero essere questi dunque i primi nomi a lasciare la Fiorentina in questo gennaio. In entrata, invece, si segue con interesse Marco Brescianini, centrocampista dell'Atalanta, per il quale la società viola ha formulato un'offerta ufficiale: prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di salvezza. Il giocatore ha detto sì e apre all'arrivo a Firenze, ora manca l'accordo con i nerazzurri.

Le altre trattative

Continua anche l'interesse per Luvumbo e Baldanzi, con la Fiorentina che vuole rinforzare anche il reparto offensivo. Si abbassano le quotazioni di Miretti, per il quale la Juventus chiede tanto, se non troppo. 

 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (1)