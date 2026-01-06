Il punto sul mercato: Vanoli delinea la strategia in uscita con le convocazioni. Brescianini ha detto sì, offerta all'Atalanta

Si scalda il mercato in casa Fiorentina, con i primi indizi che arrivano dalle convocazioni che Vanoli ha fatto in vista della partita contro la Lazio. Risultano infatti assenti dalla lista Martinelli, Viti, Richardson, Dzeko e Fazzini. Quasi tutti saranno interessati dal mercato in uscita, eccezion fatta per Fazzini, ancora alle prese con un problema fisico (così come Dzeko, che però è indiziato alla partenza).

Offerta per Brescianini

Dovrebbero essere questi dunque i primi nomi a lasciare la Fiorentina in questo gennaio. In entrata, invece, si segue con interesse Marco Brescianini, centrocampista dell'Atalanta, per il quale la società viola ha formulato un'offerta ufficiale: prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di salvezza. Il giocatore ha detto sì e apre all'arrivo a Firenze, ora manca l'accordo con i nerazzurri.

Le altre trattative

Continua anche l'interesse per Luvumbo e Baldanzi, con la Fiorentina che vuole rinforzare anche il reparto offensivo. Si abbassano le quotazioni di Miretti, per il quale la Juventus chiede tanto, se non troppo.