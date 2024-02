Fiorentina in difficoltà in questo 2024, urgono rimedi. Di questo argomento ha parlato con News.Superscommesse.it l'ex difensore viola Alberto Malusci.

“Necessario un modulo diverso”

“Italiano? Credo che abbia la volontà di effettuare dei cambiamenti - ha detto Malusci - ma ci vuole del lavoro dietro e c’è da capire se la squadra abbia i tempi e le modalità per cambiare a questo punto della stagione. Considerando che ha Gonzalez come esterno di un certo di livello, che però Sottil è rientrato da poco, che Kouame è ancora in Coppa d’Africa e che Ikone non è in condizione, mi viene da pensare che sia necessario un modulo diverso, che punti meno sugli esterni. Ad esempio, un 4-3-1-2, che preveda più verticalizzazioni su punte e trequartista”.

“Ammiro Biraghi, ma manca un leader”

Malusci ha parlato anche dello sfogo di Biraghi che c'è stato dopo la partita di Lecce: “Tante volte ha rilasciato dichiarazioni del genere con l’obiettivo di spronare la squadra - ha proseguito Malusci - anzi la rosa. Io lo ammiro proprio perché ci mette sempre la faccia (e qui va il mio plauso), anche se a volte come calciatore offre delle prestazioni non all’altezza…Da quando è andato via Torreira, a questa squadra manca un leader. Ad esempio, a Lecce uno in grado prendersi al 90’ la squadra sulle spalle, così da spezzare il gioco e andare a tenere la palla in un angolino, all’altezza del corner”.