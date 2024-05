La Nazione: Italiano cala gli assi

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione, il titolo scelto sulla Fiorentina è: "Rischio tutto e calo gli assi".

Pagina 2

Ampio spazio per: “Conference, serata da brividi Il sogno oppure il fallimento Bruges partita spartiacque Italiano si affida a tutti i big”. Sottotitolo: “Domani (18.45) la semifinale di ritorno in Belgio. In palio la finalissima che si giocherà ad Atene”. In taglio basso: “Rocco passa all’attacco e parte ”Sullo stadio manca chiarezza".

Pagina 3

Taglio alto per: “La trasferta della tifoseria Da Malta, Olanda e Francia L’Euroviola vola a Bruges In mille soltanto da Firenze”. Sottotitolo: “Attesa per sfida di domani. I ragazzi di Bruxelles e gli sfottò con i ‘colleghi’ belgi”. E infine: “Vecchietto ma tutto al coperto Sono 30mila i posti del Breydel”.