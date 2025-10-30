A Radio Bruno ha parlato l'ex difensore viola Alberto Malusci, che ha espresso varie perplessità sull'atteggiamento dei giocatori della Fiorentina dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter di ieri sera.

‘Il centrocampo è sparito dopo i cambi’

“Usciti due centrocampisti di peso ed entrati Fagioli e Fazzini, c’è stato il niente, mentre con Mandragora e Sohm, sul piano fisico, la Fiorentina aveva tenuto il campo, pur senza creare nulla. Fazzini è andato a 3000 all’ora incontro Calhanoglu, quando fin da bambino ti insegnano di temporeggiare, invece ha lasciato enorme spazio al giocatore dell’Inter. La Fiorentina è andata a San Siro a giocare per lo 0-0, ha interpretato così la partita”.

‘Mai visto un giocatore prendersi le sue responsabilità’

“E il gol di Sucic? I giocatori viola sembravano dei paletti. C’è tantissima insicurezza in questa squadra e serve una svolta, contro Lecce e Genoa, servono 6 punti. Non ho sentito mai un calciatore prendersi le proprie responsabilità, fare ‘mea culpa’, eppure sono loro che vanno in campo e mi sembrano anche compatti, come si è visto dalla reazione collettiva per il gol fallito da Dodô contro il Bologna. Pioli resta un ottimo allenatore, ma in questo momento tutto gli sta andando contro".