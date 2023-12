L'allenatore del Milan ed ex Fiorentina Stefano Pioli, alla vigilia della gara dei rossoneri contro il Frosinone, è tornato a parlare del successo contro la Viola di sabato scorso in conferenza stampa: “Contro la Fiorentina siamo stati molto attenti, prendiamo esempio per cercare di essere positivi. E domani dobbiamo fare lo stesso, le vittorie ti caricano e ti danno un grande entusiasmo”.

E aggiunge: “Vogliamo dare continuità al successo contro la Viola, ci restano tanti punti da fare. Momento negativo? Inutile girarci tanto intorno, se le vittorie arrivano”.