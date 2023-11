Pioli: "Entriamo sempre in campo per vincere, ma contro la Fiorentina dovevamo affrontare la partita in quel modo. Ci sono momenti e momenti"

L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, tornando anche sulla vittoria contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Se abbiamo pensato solo alla vittoria? Noi giochiamo sempre per vincere. Poi ci sono momenti e momenti del campionato e sabato era il momento di affrontare la partita in quel modo. Contro il Psg non siamo andati nel secondo tempo a prenderli nella loro area... Anche se non è lo stare alti o bassi che cambia, ma l'attenzione. Non abbiamo preso gol a Lecce per sfortuna o per essere alti o bassi, ma per disattenzione”.

