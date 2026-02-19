VIDEO - Rivedi l'ultima puntata di "Hangover Viola", la trasmissione di Fiorentinanews.com

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Hangover Viola - trasmissione di Fiorentinanews.com in diretta su YouTube, Facebook e Instagram - appuntamento settimanale in cui si cerca di analizzare i temi d'attualità di casa viola. Durante la trasmissione abbiamo preso in esame il momento che sta attraversando la squadra di Vanoli, reduce dalla bella vittoria di Como e impegnata lunedì nel derby con il Pisa. Nel mezzo il playoff d'andata di Conference League sul campo dello Jagiellonia, con tanti big esclusi dai convocati. Hanno partecipato alcuni dei nostri redattori e un gradito ospite, il giornalista Arturo Leoncini. Ha condotto Giulio Dispensieri.

Rivedi la puntata sul nostro canale YouTube

Per chi ci segue in diretta c'è la possibilità di interagire con redattori e ospiti attraverso i commenti, che manderemo in onda e ai quali risponderemo. Se invece vi siete persi la puntata, potete rivederla sul nostro canale YouTube cliccando qui sotto!