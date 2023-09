Ramadani come il signor Wolf: la mossa a sorpresa che risolve i problemi di Jovic, del Milan e della Fiorentina

Sembrava poter rimanere alla fine Luka Jovic, nonostante l'esclusione dai convocati e dalla lista Uefa, e sarebbe stato un discreto problema per la gestione di Italiano. Invece ieri, come riporta Tuttosport, ecco il pour parler decisivo tra il suo agente Ramadani e la Fiorentina: il Milan non aveva più idee per completare il suo attacco, dopo aver perso Taremi e Rafa Mir. Soluzione trovata proprio dall'intermediario balcanico che ha trasferito di fatto l'annualità di prestito (con ingaggio a 2,5 milioni) del serbo al Milan, togliendo una bella patata bollente al club viola.