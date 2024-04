La Lazio come la Fiorentina? Lotito: "Entro fine mese presenteremo il progetto del nuovo stadio. E Formello sarà un'eccellenza"

A Firenze, i lavori per l'ammodernamento del ‘Franchi’ sono da poco iniziati. Anche altre società in Serie A, come Bologna e Milan, valutando il cambiamento di impianto o la ristrutturazione dello stesso. Si aggiunge anche la Lazio.

“A breve il progetto del nuovo stadio”

Ecco le parole del presidente Claudio Lotito, riportate da ANSA: “Presenteremo il progetto dello stadio, speriamo entro la fine del mese o al massimo per i primi di maggio. Stanno per iniziare anche i lavori per l'Academy, che avrà tutto ciò che serve a supportare i ragazzi che decidono di dedicarsi al mondo dello sport. Completeremo una struttura che coprirà tutte le età con altri sette campi. Il centro sportivo di Formello sarà un punto di riferimento d'eccellenza”.