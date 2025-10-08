La Nazione: Gosens e quell'autocritica per ripartire

Due pagine su La Nazione dedicate alla Fiorentina.

Pagina 2

Qui campeggia un'interivsta al manager della Moto GP, Pernat che dice: “Vai e fai quello che vuoi: così Gila esaltò il suo Gud Che errore imbrigliarlo”.

Pagina 3

Due giocatori in difficoltà: “Dodo, ci sono da ritrovare sorrisi e giocate Gosens e quell'autocritica per ripartire”. Sottotitolo: “I due esterni stanno vivendo un periodo delicato. E il loro rendmento insuffiiciente condiziona gioco, manovre e idee viola”. In taglio basso sulla squadra: “Riapre il Park, tanti gli assenti”.