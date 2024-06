Beltran show con l'Argentina U23: doppietta per l'attaccante della Fiorentina e vittoria contro il Paraguay

Amichevole vittoriosa per l'Argentina Under 23 contro i parietà del Paraguay. Doppietta per l'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, che è andato a segno al 28esimo e al 35esimo del primo tempo con il secondo e terzo gol dell'albiceleste.

4-0 complessivo per l'Argentina, con Zenon e Solari che hanno completato il poker biancazzurro. Prima uscita ok per la squadra di Mascherano in vista delle Olimpiadi a Parigi.