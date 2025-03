E dopo la sua prima gioia con la nuova maglia, Ikone ritrova un vecchio amico della Fiorentina - FOTO

Ieri il primo gol con la nuova maglia, poi un incontro con un vecchio amico. E' stata una giornata speciale per Jonathan Ikone, in rete contro il Venezia alla sua prima volta con i colori del Como.

La prima gioia di Jorko

Il francese, ancora di proprietà della Fiorentina, è stato il migliore in campo per i suoi, siglando un bel diagonale imparabile che vi riportiamo qua sotto:

E Ikone ritrova un vecchio amico

Al termine dei novanta di gara, per Jonny c'è stato un incontro co un caro amico dei tempi di Firenze. Come postato dal francese sui social, Ikone si è fatto una foto insieme ad Alfred Duncan, ieri impiegato da Di Francesco nel pari fra Como e Venezia. PS: buffo da notare come Jorko avesse in mano un cartone della pizza al momento dello scatto:

