Durante il Consiglio comunale di oggi a Palazzo Vecchio, è intervenuto il capogruppo della Lega Federico Bussolin per parlare del tema stadio Franchi. Queste le sue parole: "Alla fine ha ragione Barone: l’Assessore Guccione in risposta ad un mio Question Time ha ribadito che i lavori di restyling vanno avanti con copertura prevista. Con quali soldi però?”.

E ancora: “Il Comune dice poi che vuole seguire il modello Venezia per utilizzare i 55 milioni sui Piani Urbani Integrati ma, ad oggi, gli unici progetti pronti riguardano il centro commerciale esterno allo Stadio. Venezia ha piantato alberi, noi forse piantiamo negozi: una bella differenza. Raccogliamo con favore infine la disponibilità dell’Amministrazione per lavorare con il Governo e la Fiorentina qualora venisse individuata un’area alternativa per realizzare lo stadio di proprietà della Viola"