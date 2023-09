“Vedere i nostri ragazzi che vanno a giocare con le rispettive Nazionali, per noi, è un orgoglio. Ma l'infortunio di Mina ci mette in difficoltà. Sono situazioni che vanno gestite”. Parole del direttore generale della Fiorentina Joe Barone, che ha commentato il problema muscolare del difensore colombiano, uscito dal campo in lacrime nella partita di qualificazione ai Mondiali contro il Cile. Dopo 94 minuti disputati contro il Venezuela quattro giorni prima, arriva lo stop.

La lunga lista degli infortuni rimediati dal nuovo difensore viola illustra al meglio la prevedibilità dell'evento. Non è una sorpresa alla quale si può arrivare impreparati: dal grave problema al piede dell'ormai lontano 2018, Mina ha dovuto fare i conti con tante complicazioni fisiche di vario tipo (spesso fastidi muscolari) e alquanto prolungate. È ciò che non gli ha permesso di giocare più di 22 partite nelle ultime due stagioni all’Everton.

La “difficoltà” che il suo stop causa alla Fiorentina parte dal principio, dalla scelta di acquistare solo lui dopo l'addio di Igor confidando nella sua pessima condizione fisica. Scorgendo oltre la lista degli svincolati, per altro, si sarebbe potuto individuare un profilo ben più congeniale alle caratteristiche richieste da Italiano. Sicuramente più integro.

Adesso si aprono nuovi scenari: la situazione d'emergenza richiede l'intervento dei giovani. Uno tra Pietro Comuzzo e Christian Dalle Mura avrà spazio.

Da una parte, colui che sarà scelto non potrà sentire la pressione di quello che dovrebbe essere il quarto difensore centrale di una squadra che deve prepararsi a quattro competizioni. All'accettazione del rischio, tuttavia, corrisponde la fiducia da riporre nei giovani di belle speranze, se si sceglie di puntarci con convinzione.