Paganini: "La Fiorentina mi è piaciuta sul mercato, importante aver tenuto Kean. Piccoli può sbloccarsi del tutto con Pioli"

Il giornalista Paolo Paganini ha commentato il mercato della Serie A, con particolare riferimento alla Fiorentina, a Tuttomercatoweb.com: “La regina del mercato è stata il Napoli, partito molto avanti rispetto agli altri con i soldi di Kvaratskhelia e Osimhen e che poi ha chiuso con operazioni importantissime. Poi c'è il Como, che sta facendo una politica da livelli europei. Mi è piaciuto molto anche il mercato della Fiorentina, che ha rinnovato Kean e ha preso Piccoli”.

“Piccoli può sbocciare definitivamente con Pioli”

Un colpo di questa Serie A che si sbloccherà definitivamente? “Dico proprio Piccoli. Ha dimostrato di essere un giocatore interessante e la Fiorentina ha investito tanto su di lui. Credo nella sua crescita, con Pioli può farlo”.