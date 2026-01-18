Sette anni, tre finali e cinquecento milioni: Commisso, patron che chiedeva pazienza ma a cui il destino mise fretta

E' un lungo riassunto quello che il Corriere dello Sport dedica alla figura e all'avventura, tra America e Italia, di Rocco Commisso: a partire dalle origini umili nella Calabria di fine anni ‘40, fino all’attualità, tra Firenze e New York. Fin dall'inizio ha sempre chiesto pazienza, ricorda il quotidiano, e comprensione, pur nella perseveranza di determinati errori.

Il bilancio finale della sua presidenza parla di quasi sette stagioni, con il sesto posto dell'anno scorso come miglior risultato, di tre finali perse e circa cinquecento milioni spesi, tra l'acquisto (143), le sponsorizzazioni Mediacom (175), le ricapitalizzazioni (186), di cui almeno 122 per il Viola Park. E' mancato il trofeo ed è mancato soprattutto lo stadio, il vero grande obiettivo di Rocco Commisso, a cui, conclude il quotidiano, il destino ha messo improvvisamente (e maledettamente) fretta, costringendolo a salutarci nella giornata di ieri.