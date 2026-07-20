Il sogno di Paratici per l'attacco ha un nome e un cognome: Alejandro Garnacho

Dopo i grandi colpi in difesa e a centrocampo, è il momento di pensare anche all'attacco per Fabio Paratici, neo ds viola che ha messo in piedi una super campagna acquisti per il centenario della Fiorentina.

Il nome più spendibile

Il direttore sportivo vuole regalare a Fabio Grosso due attaccanti da far giocare sulla fascia nel più breve tempo possibile. Il nome ancora accostato ai viola è quello di Christian Volpato, uno dei preferiti di Grosso dopo l'avventura al Sassuolo.

Il sogno

Come riporta La Repubblica, il sogno di Paratici è Alejandro Garnacho, classe 2004 del Chelsea che vorrebbe provare una nuova esperienza dopo i Blues. Il suo ingaggio però rimane molto difficile per i costi alti della possibile operazione.