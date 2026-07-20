Gli assegni in bianco 'emessi' da Paratici da riscuotere in banca. Divertiamoci a capire come potrebbe giocare la Fiorentina - VIDEO

Adesso possiamo davvero cominciare a disegnarla la Fiorentina del prossimo anno. Dopo l'arrivo di Oulai, che ha acceso ancora di più entusiasmo e adrenalina nei tifosi viola, ci sarà ancora qualche rinforzo. Ma Paratici, almeno in entrata, sembra essere davvero avanti con il lavoro.

Certo, dalle cessioni potrebbero arrivare sorprese, con Fagioli e Kean che potrebbero finire nel mirino di club importanti, ma che non sono sul mercato a meno di offerte clamorose.

La nuova Fiorentina oggi

E allora divertiamoci un po' a capire, nel 4-3-3 di Grosso, come potrebbe scendere in campo la Fiorentina. Con De Gea in porta e una difesa a quattro con Jimenez a destra (Dodò sarà partente sicuro), Dragusin e Viery centrali e Valdepenas a sinistra. Poi il super centrocampo, giovane, duttile e plasmato bene con Atta, Fagioli e Oulai.

Poi le punte, una sarà Kean, o chi per lui, per le altre Paratici lavorerà sodo nei prossimi giorni. Può arrivare Bakayoko, ma come abbiamo visto bene il diesse viola è bravissimo a lavorare nell'ombra, lontano dai riflettori, e non sono esclusi colpi a sorpresa.

Grandi investimenti

Una Fiorentina che in un mese ha investito tanti milioni per prendere giocatori. Tutti, a livello nazionale (sarebbe impossibile altrimenti), parlano dei viola come sorpresa della stagione. Chiaro che si alzeranno le attenzioni e le aspettative e che, per lo stesso Grosso, il lavoro si farà bello ma impegnativo. L'occasione è ghiotta e l'allenatore viola (che a metà luglio ha già a disposizione gran parte della rosa) avrà il compito di plasmare prima possibile i tanti volti nuovi e una squadra completamente rivoluzionata e ringiovanita nel suo organico.

Assegni in bianco

Calciatori emergenti, forti, giovani, pagati cifre importanti ma dagli ingaggi tutto sommato ancora accettabili. Questa è stata la direzione. Paratici sa, e lo ha sicuramente spiegato alla proprietà, che quando si spende sui giovani spesso e volentieri è come avere un assegno in bianco da riscuotere in banca. Vedremo se avrà ragione, sicuramente ha riacceso l'entusiasmo di una città intera che è tornata a sognare e ad avere voglia di calcio.