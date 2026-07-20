E ora spunta l'extra-budget di mercato. Il favorito di Paratici e gli altri esterni in lizza

Dopo il budget di mercato, adesso spunta l’extra-budget messo a disposizione dalla famiglia Commisso per portare a termine le operazioni in entrata per la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio che fa anche i conti al mercato viola: fino a questo momento la Fiorentina ha speso oltre 65 milioni senza considerare bonus e riscatti condizionati che farebbero schizzare la cifra complessiva oltre quota cento.

Su chi investire

E chi c'è in corsa per vestire una maglia viola sugli esterni Bakayoko è in cima alla lista di gradimento di Paratici (e di Grosso), ma il Lipsia per il belga chiede una ventina di milioni e la forza economica della società tedesca tende ad escludere formule di comodo per chi compra:

Giro di punte

Il giro comprendeva e comprende ancora Koleosho, anche se siamo andati molto in là con i tempi d’attesa per un affare che sembrava già chiuso. Resta valida la strada che porta a Volpato del Sassuolo, mentre Solomon sta lì sullo sfondo e per farlo tornare basta che il Tottenham accetti un nuovo prestito. Annunciata anche in questo caso una sorpresa che non mancherà di certo, mentre rimane la suggestione Lang.