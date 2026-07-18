E ora tocca alle fasce: il Lipsia ha paura di perdere Bakayoko ma il giocatore vuole andare. Grosso intanto... si arrangia

Se difesa e centrocampo sono ad un ottimo livello di avanzamento in termini di restyling, quello che ad oggi manca proprio sono gli esterni, soprattutto offensivi. E su quella zona di campo si concentrerà ora Paratici: il nome più sfizioso di quelli approcciati dalla Fiorentina ad oggi è quello di Yohan Bakayoko, classe 2003 del Lipsia ma reduce da un'annata non proprio sfavillante.

L'esterno spinge, il Lipsia frena…

Come riportato dal Corriere dello Sport, i contatti degli ultimi giorni con il club tedesco confermano il gradimento ma da quelle parti il timore di perdere un talento ancora non all'apice c'è. Per l'esterno belga occorrerebbero sui 20 milioni di euro che la Fiorentina avrebbe intenzione, nel caso, di dilazionare più avanti nel tempo. Il giocatore dal canto suo, vedrebbe più che di buon occhio un'avventura nuova.

… e Grosso si arrangia

Al Viola Park intanto Fabio Grosso è costretto a fare un po' con “quello che c'è”, sulle fasce: fin qui sono stati provati in diversi. Jimenez ad esempio ha giocato anche da ala mentre come terzini sono stati adattati sia Moreno che Brescianini, due non proprio sicuri di restare.