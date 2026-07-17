Bakayoko scala le gerarchie dei preferiti per l'attacco. Il Lipsia attende Paratici

La Fiorentina vuole portare esterni d'attacco a Grosso il prima possibile e Paratici continua a guardare in Germania.

Gerarchie scalate

Johan Bakayoko ha scalato le gerarchie delle preferenze per il ruolo di esterno offensivo e al momento, secondo quanto scrive La Nazione, è il preferito della Fiorentina per il ruolo.

Il Lipsia attende

Il Lipsia aspetta una proposta ufficiale della società viola per valutare il da farsi con il classe 2003 belga, che ha un contratto con il club di Red Bull fino al 2030.