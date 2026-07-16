La Fiorentina accelera per Bakayoko. Koleosho è a metà del guado
Johan Bakayoko
Procede per la Fiorentina anche la ricerca degli esterni offensivi e per l'attacco si cercano profili di livello, in linea con i colpi già fatti.
Il preferito
II preferito, scrive stamani La Nazione, è Bakayoko del Lipsia. Il club tedesco ha aperto al dialogo e la Fiorentina proporrà un prestito oneroso con un obbligo condizionato.
A metà del guado
Il classe 2003, al momento, sembra davanti ai vari Lang e Zhegrova nella lista delle priorità, fermo restando che a metà del guado c'è sempre Koleosho che è in parola da tempo con la Fiorentina.
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