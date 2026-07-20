Il particolare annuncio del Trabzonspor su Oulai: confermati i 30 milioni ma con... 61 euro di troppo

Nella serata di ieri sono arrivati gli annunci ufficiali sia della Fiorentina che del Trabzonspor per il trasferimento di Christ Inao Oulai in maglia viola.

61 euro

Il comunicato del club turco ha ufficializzato anche le cifre: 26 milioni più 4 di bonus per il trasferimento a titolo definitivo. In realtà le cifre esposte però parlano di 4 milioni e 61 euro di bonus.

L'origine storica del 61

Il numero 61 ha delle motivazioni storiche a Trebisonda, città del Trabzon: intanto è il numero di targa cittadino. Inoltre il 1461 fu l'anno di conquista della città da parte dell'Impero Ottomano: anche per questo i tifosi del Trabzonspor rumoreggiano particolarmente al 61' di ogni partita. In quei 61 euro in più insomma si nasconde un omaggio a città e tifoseria.