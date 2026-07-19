Oulaï: "Davvero felice di essere alla Fiorentina, un club leggendario. Voglio giocare e ripagare la fiducia di Paratici, il mio ruolo..."

Ecco le prime parole di Inao Oulaï, nuovo centrocampista della Fiorentina, che ha parlato ai canali ufficiali viola.

"Sono davvero felice di arrivare in club leggendario come la Fiorentina. Sono davvero felice, sono senza parole. Sono davvero contento, è per me motivo d'orgoglio arrivare qui, significa che continuo a crescere e sto crescendo sempre di più, arrivando a giocare nei club più importanti.

Forza Viola!"

“Questa è la ricompensa per tutto il duro lavoro fatto negli ultimi anni. Sono davvero impaziente, non vedo l'ora di allenarmi col gruppo e voglio giocare, per dimostrare di cosa sono capace, per ripagare la fiducia che il direttore sportivo ha riposto in me. Il mio ruolo? Sono un centrocampista, un numero 6. Non ho mai visto un centro sportivo come il Viola Park”.

“Il Mondiale è stato un'esperienza unica, era la prima volta che ne giocavo uno ed ero davvero felice. Non siamo arrivati dove volevamo ma è stato comunque bellissimo”.