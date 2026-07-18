Il tentativo in extremis del Napoli ma Oulaï voleva solo la Fiorentina: Paratici smentisce all'infinito... fino a dopo cena

C'è stato di tutto e di più, come detto, nell'affare che ha portato Oulaï alla Fiorentina, perfino un tentativo in extremis di un altro club: il Napoli, che secondo La Nazione avrebbe presentato un'offerta anche più alta. Decisa però la posizione del giocatore che ha tenuto fede agli accordi presi con la società viola. Il tutto nel contesto di una serie di spostamenti che nel pomeriggio l'hanno riportato prima in Turchia dalla sua Costa d'Avorio, dov'era in vacanza. E poi finalmente in Italia.

Il signor NO

Poco ha contribuito al caos la Fiorentina che dal fronte Paratici ha sempre puntato a smentire e a tenere il volume basso sulla vicenda, smentendo tutto fino a ora di cena. Solo in tarda serata il club viola ha aperto all'affare, ad accordi già conclusi e sigillati, con il giocatore in volo verso l'Italia. Oggi per Oulaï le classiche visite mediche e la prima visita al Viola Park.