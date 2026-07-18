Ha avuto dell'incredibile la spy story che ha portato ieri Christ Inao Oulaï a diventare un calciatore della Fiorentina ma alla fine è arrivata una conclusione positiva, a momenti quasi inattesa: quasi 30 milioni, dovrebbero essere 25+4 di bonus, quelli che il club viola verserà nelle casse del Trabzonspor per dare ulteriore forma a un centrocampo ‘da paura’, come lo definisce La Gazzetta dello Sport. Oulaï per altro è stata la scelta definitiva di Paratici in termini di extracomunitari perché la Fiorentina aveva un solo slot rimasto e la scelta è ricaduta sul talento ivoriano, classe 2006.

Il rapimento dell'avvocato

Tra le tappe della surreale giornata di ieri, anche il presunto rapimento che sulla rosea viene ricostruito in realtà come un meeting andato in scena a Istanbul con un avvocato di fiducia, prima di concludere l'operazione. La situazione se non altro è subito rientrata, prima di indirizzarsi verso la positiva chiusura dell'affare.