Doğan: "Il 'rapimento' di Oulaï? Non è andata così, non potrebbero rapire qualcuno in mia presenza"

Nel pomeriggio di oggi si è sparsa la notizia che il centrocampista Christ Oulai, in procinto di arrivare alla Fiorentina, fosse stato portato via da alcuni individui per far saltare il suo trasferimento.

Il presidente del Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, ha voluto smentire questa ricostruzione.

"Ma quale rapimento!"

Doğan ha dichiarato: "Oggi sui social media è emersa una bizzarra affermazione di un "rapimento". "Chi mai potrebbe rapire qualcuno in mia presenza?".

"Qualcuno ha voluto interpretare a modo suo"

E ha aggiunto: "Alcuni hanno interpretato la situazione come un "rapimento" avvenuto mentre il giocatore si trovava a colloquio con i suoi avvocati. Ci teniamo a precisare che non è andata come detto da qualcuno".