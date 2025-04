Marco Fortin, ex portiere italiano, ha detto la sua sul portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli e di come sia importante per i giovani “numeri uno” allenarsi al fiano di grandi campioni. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.

“Sono arrivato all'Inter a 17 anni e ho avuto la fortuna di allenarmi con i più grandi campioni, come Zenga: a livello sportivo e di crescita sono stati i miei anni più importanti. Quando arrivò Pagliuca, aspettavo che tornasse dal mondiale di Usa '94 per condividere il campo con lui e sentire i suoi consigli. Penso a Tommaso Martinelli alla Fiorentina: per lui dovrebbe essere più importante fare un allenamento con De Gea, piuttosto che giocare con la Primavera, perché è una fortuna non da poco. Queste sono cose che ti rimangono dentro per tutta la carriera, finché poi sei tu a dare i consigli ai giovani: la scuola calcio italiana deve tramandare questo modo di essere”