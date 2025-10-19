Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a DAZN prima della gara contro il suo ex Milan: "Sicuramente è un'emozione. È la prima volta che torno qui e sapevo di emozionarmi, abbiamo vissuto qualcosa di eccezionale ma il momento alla Fiorentina è quello che è e dobbiamo restare concentrati per uscirne".

Su Gudmundsson

Su Gudmundsson in panchina spiega: "Va in panchina per avere un centrocampista in più come Fagioli avendo un vertice basso e poi recuperata palla cercare il palleggio e tenere palla per tenere il baricentro alto. Sono le scelte che abbiamo portato avanti per tutta la sosta".

Su Kean

E su Kean ha commentato "Si parla di un giocatore importante, ha avuto questo problema alla caviglia ma si è ripreso e non corre nessun rischio. Fa reparto da solo ma abbiamo anche altri attaccanti forti".