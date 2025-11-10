Corriere Fiorentino: I viola danno segnali di vita, messo il primo mattoncino
Sono ben quattro le pagine sulla Fiorentina che troviamo questa mattina sul Corriere Fiorentino.
Pagina 2
Sulla gara di ieri c'è: “Com’è dura la risalita”. Sottotitolo: “I viola lottano contro il Genoa e danno segnali di vita. Gud segna la rete dell’ex su rigore Piccoli illude poi De Gea (dopo un penalty parato) si fa beffare. Ranieri & C. ancora ultimi”.
Pagina 3
Ci sono le dichiarazioni del tecnico: “Messo il primo mattoncino La squadra finora giocava come se fosse da Champions”. E ancora: “Mister Vanoli ha ricevuto i complimenti del patron Commisso ”Bene l’atteggiamento, ma il loro secondo gol non mi va giù".
Pagina 4
Dedicata a: “I numeri horror della difesa viola Da palla inattiva la metà dei gol”. Sottotitolo: “Il Genoa ha tirato 10 volte, il triplo delle precedenti gare. Poi le prime due reti in casa”.
Pagina 5
Focus sulla squadra: “Kean e gli altri, una sosta per ritrovare la forma”. E inoltre: “Oggi e domani squadra libera, da mercoledì ci saranno doppi allenamenti”.